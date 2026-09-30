وزیر میراث فرهنگی با حضور در مساجد جامع عتیق و سید اصفهان، وضعیت حفاظت و مرمت این دو بنای تاریخی را بررسی و در ادامه یک هتل پنج‌ستاره را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدرضا صالحی‌امیری در سفر به اصفهان، برنامه خود را با بازدید از مسجد جامع عتیق آغاز کرد.

وزیر میراث فرهنگی در بازدید از این اثر جهانی، وضعیت حفاظت و مرمت مسجد و مسائل پیرامونی آن را بررسی کرد.

یکی از موضوعات مطرح‌شده در این بازدید، مداخلات احتمالی خط دو مترو در محدوده مسجد جامع عتیق بود. صالحی‌امیری گفت تعیین تکلیف این موضوع پس از بررسی‌های تخصصی و با نظر یونسکو انجام خواهد شد.

مسجد جامع عتیق اصفهان به‌عنوان یکی از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، با چالش‌هایی از جمله فرسودگی، رطوبت، تعدد متولیان و نگرانی‌های مرتبط با فرونشست زمین روبه‌روست.

مقصد بعدی وزیر میراث فرهنگی، مسجد سید اصفهان بود؛ بنایی تاریخی از دوره قاجار که موضوع مرمت، حفاظت و استحکام‌بخشی آن مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه برنامه سفر، یک هتل پنج‌ستاره در اصفهان افتتاح شد؛ اقدامی که با هدف افزایش ظرفیت اقامتی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری انجام شده است.

بر اساس اعلام مسئولان استان، حدود ۳۰۰ همت طرح گردشگری در اصفهان تعریف شده و در حال اجراست. همچنین ضریب اشغال هتل‌های استان که حدود دو سال و نیم قبل بین ۱۵ تا ۲۵ درصد اعلام شده بود، اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

سفر وزیر میراث فرهنگی به اصفهان در حالی انجام شد که توسعه زیرساخت‌های اقامتی در کنار حفاظت از بنا‌های تاریخی، از محور‌های مهم برنامه‌های گردشگری استان به شمار می‌رود.