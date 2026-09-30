امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: آتش نشان، تنها یک شغل نیست بلکه حافظ جان و مال مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم تجلیل از آتش نشانان کیش، گرامیداشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، گفت: آتش نشانی یکی از سخت‌ترین و شجاع‌ترین شغل‌های دنیاست، چرا که شب و روز برای نجات جان افراد تلاش می کند.

او افزود:می دانم که شما آتش نشانان چقدر زحمت می‌کشید و مردم کیش قدر دان زحمات شما هستند.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی، گفت: از تلاش ها و شجاعت آتش نشانان برای فعالیت در شرایط سخت و طاقت فرسا و حوادث مختلف تشکر می‌کنم.

علی عدلی گفت: تلاش برای خرید تجهیزات و نردبان جدید و به روزرسانی نردبان قدیمی و خرید دو پهپاد برای کمک به ماموران آتش نشانی در ماموریت های امداد و نجات در دستور کار شرکت عمران آب و خدمات کیش قرار دارد.

در پایان مراسم با اهدای لوح از آتش نشانان برتر قدردانی شد.