به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه چهارشنبه اظهار کرد: در این همایش مدیران و معاونان ۱۲ بانک از مرکز و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی کشور نیز در این همایش ملی حضور فعال دارند، افزود: هدف از برگزاری این همایش، تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌های اساسی استان است.

استاندار اردبیل بیان کرد: در این همایش، تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس، اوراق مرابحه، اوراق سرمایه‌گذاری خاص و سایر شیوه‌های نوین صورت می‌گیرد.

امامی یگانه گفت: مدیران و کارشناسان مالی کشور و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جریان همایش و پنل‌های تخصصی حضور می‌یابند.