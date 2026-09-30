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استاندار اردبیل گفت: اولین همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و زیرساخت فردا با حضور رییس کل بانک مرکزی در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه چهارشنبه اظهار کرد: در این همایش مدیران و معاونان ۱۲ بانک از مرکز و وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی کشور نیز در این همایش ملی حضور فعال دارند، افزود: هدف از برگزاری این همایش، تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی و زیرساختهای اساسی استان است.
استاندار اردبیل بیان کرد: در این همایش، تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی و زیرساخت استان از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس، اوراق مرابحه، اوراق سرمایهگذاری خاص و سایر شیوههای نوین صورت میگیرد.
امامی یگانه گفت: مدیران و کارشناسان مالی کشور و کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در جریان همایش و پنلهای تخصصی حضور مییابند.