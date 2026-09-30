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مدیرکل زندانهای کردستان: یک بانوی خیر سنندجی در اقدامی خداپسندانه با اهدای ۷۵۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان، در تأمین هزینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی مشارکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خسروی اظهارداشت: این کمک مالی با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و گرهگشایی از مشکلات مالی آنان انجام شده و میتواند در تأمین بخشی از بدهی و فراهم شدن شرایط آزادی زندانیان واجد شرایط مؤثر باشد.
وی افزود: کمکهای خیرخواهانه خیرین، زمینه بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به خانواده و کاهش آسیبهای ناشی از حضور طولانیمدت سرپرستان خانواده در زندان را فراهم میکند.
مدیرکل زندانهای کردستان با قدردانی از این بانوی خیر عنوان گفت: مشارکت خیرین در طرحهای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اقدامی مؤثر در حمایت از خانوادههای آسیبپذیر است و استمرار این همراهی میتواند به آزادی افراد بیشتری منجر شود.
وی در پایان از مردم خیر استان خواست با مشارکت در برنامههای ستاد مردمی دیه، در تأمین بدهی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به کانون خانواده سهیم شوند.