بیش از سه هزار بیمار با کمک خیریه حمایت از بیماران سرطانی حجت بن الحسن (ع) برخوار امسال معاینه و تحت درمان قرار گرفته اند.

خدمت رسانی خیریه حجت بن الحسن به بیماران سرطانی

خدمت رسانی خیریه حجت بن الحسن به بیماران سرطانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل خیریه حجت ابن الحسن علیه السلام برخوار گفت: این خیریه در راستای حمایت از بیماران صعب العلاج فعالیت می‌کند و از ابتدای سال تاکنون به بیش‌از سه هزار و ۲۴۰ خدمت رسانی کرده است.

محسن داوری افزود: این خدمت رسانی در بخش معاینه در مرکز پزشکی خیریه به هزار و ۷۰۰ نفر، ویزیت در منزل بیمار به ۶۵۰ نفر و پرستاری و رسیدگی به ۸۹۰ بیمار انجام شده است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ پرونده برای بیماران تشکیل شده است و علاوه بر حمایت‌های پزشکی و درمانی، حمایت‌های معیشتی از آنها انجام می‌شود.

در ادامه رییس هیأت مدیره خیریه حجت ابن الحسن علیه السلام برخوار گفت: این خیریه با کمک‌های خیران راه اندازی شده و ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای بیماران هزینه می‌کند.

عباس کمالی افزود: این خیریه آماده دریافت حمایت و کمک‌های نقدی خیران و مردم برای تأمین دارو‌های بلا استفاده، انواع آمپول و سرم، تخت بیمار و دستگاه‌های اکسیژن و تجهیزات پزشکی است.