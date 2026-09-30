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بیش از سه هزار بیمار با کمک خیریه حمایت از بیماران سرطانی حجت بن الحسن (ع) برخوار امسال معاینه و تحت درمان قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل خیریه حجت ابن الحسن علیه السلام برخوار گفت: این خیریه در راستای حمایت از بیماران صعب العلاج فعالیت میکند و از ابتدای سال تاکنون به بیشاز سه هزار و ۲۴۰ خدمت رسانی کرده است.
محسن داوری افزود: این خدمت رسانی در بخش معاینه در مرکز پزشکی خیریه به هزار و ۷۰۰ نفر، ویزیت در منزل بیمار به ۶۵۰ نفر و پرستاری و رسیدگی به ۸۹۰ بیمار انجام شده است.
وی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ پرونده برای بیماران تشکیل شده است و علاوه بر حمایتهای پزشکی و درمانی، حمایتهای معیشتی از آنها انجام میشود.
در ادامه رییس هیأت مدیره خیریه حجت ابن الحسن علیه السلام برخوار گفت: این خیریه با کمکهای خیران راه اندازی شده و ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای بیماران هزینه میکند.
عباس کمالی افزود: این خیریه آماده دریافت حمایت و کمکهای نقدی خیران و مردم برای تأمین داروهای بلا استفاده، انواع آمپول و سرم، تخت بیمار و دستگاههای اکسیژن و تجهیزات پزشکی است.