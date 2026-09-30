ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد باید از بالقوه به بالفعل تبدیل شود

ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد باید از بالقوه به بالفعل تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرشید عزیزی عصر چهارشنبه در نشست با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران که در یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد با وجود آنکه همواره در زمره مناطق محروم معرفی شده، در سال‌های پس از انقلاب پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

وی افزود: در زمینه تولید آب معدنی فعالیت کوتاهی داشته‌ایم، اما امروز بزرگ‌ترین تالار مجالس جنوب کشور را در اختیار داریم و اقامتگاه‌های تفریحی نیز در استان در حال احداث است و امیدواریم فرصتی فراهم شود تا بتوانیم میزبان اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران باشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج با قدردانی از هماهنگی‌های عبدالله قبادی طی دو سال گذشته، گفت: ظرفیت ها و توانمندی وی در توسعه روابط برای ما بسیار ارزشمند و قابل توجه بود و برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

عزیزی با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه استان بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد استانی با سابقه توسعه متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که در ابتدا فرمانداری در آن شکل گرفت و سپس از مردم خواسته شد در اطراف آن سکونت کنند.

وی تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی درباره محرومیت، استان طی سال‌های گذشته مسیر پیشرفت را طی کرده و از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است؛ به‌طوری که نخستین شهر استان چند سال بعد به شهرستان تبدیل شد و در ادامه ساختار استان شکل گرفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج، تولیدات کشاورزی و سرمایه انسانی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: چهره‌های شناخته‌شده‌ای در سطح کشور از این استان برخاسته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده استعداد و توانمندی بالای سرمایه انسانی استان است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در استان تنها به منابع طبیعی و اقتصادی محدود نمی‌شود و سرمایه انسانی نیز یکی از مهم‌ترین داشته‌های کهگیلویه و بویراحمد است که در صورت فراهم شدن بستر مناسب می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و ماندگار باشد.