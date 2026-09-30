رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از تصادف زنجیره‌ای نیسان و دو دستگاه سمند با یک فوتی و پنج مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای بین یک دستگاه خودری وانت باری و ۲ دستگاه سمند در کنار پاسگاه میمند به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

غفارفرد بیان کرد: بلافاصله نزدیک‌ترین کد‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در صحنه و بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد یکی از مصدومان بر اثر شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ جان خود را ازدست‌داده است.