تصادف زنجیرهای در میمند با یک کشته و ۵ مصدوم
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از تصادف زنجیرهای نیسان و دو دستگاه سمند با یک فوتی و پنج مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفار فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای بین یک دستگاه خودری وانت باری و ۲ دستگاه سمند در کنار پاسگاه میمند به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
غفارفرد بیان کرد: بلافاصله نزدیکترین کدهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در صحنه و بررسیهای انجامشده، مشخص شد یکی از مصدومان بر اثر شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ جان خود را ازدستداده است.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پنج مصدوم دیگر این حادثه پس از اقدامات درمانی اولیه با همکاری نیروهای هلالاحمر به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.