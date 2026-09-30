به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مستند تلویزیونی «رایان»، محصول سیمای مرکز استان قزوین، موفق شد در یازدهمین دوره جشنواره کشوری رسانه ابوذر، مقام نخست بخش مستند را از آن خود کند. این مستند که با هدف روایت زندگی خانواده شهید «قاسم» ساخته شده، داستان خانواده‌ای را بازگو می‌کند که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در تهران، به شهادت رسیدند.

در این راستا، خانم باقری، کارگردان و تهیه‌کننده این اثر، در گفت‌و‌گو با [نام رسانه شما/خبر ۲۰]ضمن تبریک این موفقیت، اظهار داشت: «تلاش اصلی ما در تولید این مستند، بازسازی لحظات عمیق و انسانی بود؛ به‌ویژه روایت کیان، تنها بازمانده این خانواده، از پدر، مادر و برادر کوچکش که مظلومانه به شهادت رسیدند. اینکه هنرمندان ما توانستند روایتی صادقانه و اثرگذار از این جنایت را ارائه دهند، مورد توجه داوران قرار گرفت و منجر به کسب این رتبه ارزشمند شد.»

این مستند پیش از این در سینما بهمن اکران عمومی شده بود و بازخورد‌های بسیار مثبتی از سوی مخاطبان دریافت کرده است.