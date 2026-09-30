به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا کاظمی عصر امروز در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اصفهان گفت: در چند روز گذشته تیم‌های رسانه‌ای قوی در کشورهای مختلف، دائم پمپاژ می‌کنند؛ مثلاً شایعه استعفا معلمان را در حالی که بیش از ۶۵۰ هزار کلاس درس امروز با معلمان اداره می‌شود.

‌وی افزود: دشمن تمام تلاشش را می‌کند با فضاسازی به اهدافش برسد؛ نمونه آن دوقطبی حضوری و مجازی اول مهر بود. هنوز هم دنبال می‌کنند. شبکه وطن‌فروش از صبح تا شب کارشناس آورده بودند که بچه‌ها را به مدرسه نفرستید. مدارس که باز شد افتادند به جان معلمان؛ بعد موضوع بی‌حجابی و بدحجابی در فضای مدارس را مطرح کرده اند.