به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه آلزایمر استان بوشهر با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار حیاتی در گروه سنی سالمندان موضوع آلزایمر است، گفت: در درمان، در رفتار و در مراقبت باید مسئله انواع زوال عقل و بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد که ۳۰ درصد از آنها آلزایمر محسوب می‌شود.

غلامحسین کروبی با بیان اینکه بیماری آلزایمر یک بیماری مربوط به اختلال شناختی است، افزود: طبق دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت مهم‌ترین موضوع در بیماری آلزایمر نزدن انگ‌های اجتماعی است و باید برای سلامت مغز و جلوگیری از اختلال شناختی از دوران کودکی، جوانی و میانسالی این مهم رعایت شود.

وی ادامه داد: بیماری آلزایمر تنها به سالمندان محدود نمی‌شود و اگر فردی از خانواده به دلیل مسائل ارثی یا ژنتیکی در بخشی از عمر خود به آلزایمر مبتلا شوند رفتار مراقبتی، صبوری، فداکاری، تشکیل پرونده بالینی و آموزش نقش مهمی در بهبود فرد دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه آلزایمر استان بوشهر گفت: برای پیشگیری از بیماری آلزایمر افراد باید آزمایش مداوم و غربالگری را در طول سال با مراجعه به مراکز درمانی انجام دهند.

کروبی اضافه کرد: بیماری آلزایمر در زنان بیشتر است و برای جلوگیری و مقابله با این بیماری ارتباط با خردسالان تاثیر بسزایی دارد.