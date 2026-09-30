پخش زنده
امروز: -
ارتباط مؤثر، افزایش مشارکت با اطرفیان و مهر ورزیدن مهمترین عامل پیشگیری از بیماری آلزایمر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه آلزایمر استان بوشهر با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار حیاتی در گروه سنی سالمندان موضوع آلزایمر است، گفت: در درمان، در رفتار و در مراقبت باید مسئله انواع زوال عقل و بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد که ۳۰ درصد از آنها آلزایمر محسوب میشود.
غلامحسین کروبی با بیان اینکه بیماری آلزایمر یک بیماری مربوط به اختلال شناختی است، افزود: طبق دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت مهمترین موضوع در بیماری آلزایمر نزدن انگهای اجتماعی است و باید برای سلامت مغز و جلوگیری از اختلال شناختی از دوران کودکی، جوانی و میانسالی این مهم رعایت شود.
وی ادامه داد: بیماری آلزایمر تنها به سالمندان محدود نمیشود و اگر فردی از خانواده به دلیل مسائل ارثی یا ژنتیکی در بخشی از عمر خود به آلزایمر مبتلا شوند رفتار مراقبتی، صبوری، فداکاری، تشکیل پرونده بالینی و آموزش نقش مهمی در بهبود فرد دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه آلزایمر استان بوشهر گفت: برای پیشگیری از بیماری آلزایمر افراد باید آزمایش مداوم و غربالگری را در طول سال با مراجعه به مراکز درمانی انجام دهند.
کروبی اضافه کرد: بیماری آلزایمر در زنان بیشتر است و برای جلوگیری و مقابله با این بیماری ارتباط با خردسالان تاثیر بسزایی دارد.