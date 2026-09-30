در حالی که اخبار حاکی از احتمال برگزاری انتخابات شورا‌های شهر و روستا در نیمه نخست آبان‌ماه است، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین از آمادگی کامل فنی و اجرایی برای برگزاری این رویداد به‌صورت تمام‌الکترونیک خبر داد و اعلام کرد ستاد انتخابات استان در انتظار ابلاغ رسمی تقویم زمان‌بندی از سوی وزارت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خبرگزاری صداوسیما؛ محمد نصیری، دبیر ستاد انتخابات استان قزوین، با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده است، گفت: «مقدمات اجرایی انتخابات شورا‌ها مجدداً بازنگری و عملیاتی شده است.»

تست فنی و آموزش عوامل اجرایی

نصیری در تشریح اقدامات انجام شده تصریح کرد: در هفته‌های اخیر، شعب اخذ رأی از نظر زیرساخت‌های مخابراتی و آنتن‌دهی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی همچنین افزود : کارکنان دفتر سیاسی استانداری نیز آموزش‌های تخصصی برای کار با صندوق‌های الکترونیکی را پشت سر گذاشته‌اند و از هفته آینده، فرآیند آموزش سرگروه‌ها و تیم‌های فناوری اطلاعات شهرستان‌ها در فرمانداری‌ها آغاز خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات استان در خصوص روند بررسی صلاحیت داوطلبان نیز توضیح داد: «با توجه به توقف مقطعی روند اجرایی انتخابات به دلیل شرایط خاص کشور، بررسی صلاحیت‌ها در مرحله پیشین انجام شده بود و در حال حاضر هیچ ثبت‌نام یا بررسی مجددی در دستور کار نیست.»

با این حال، نصیری تأکید کرد که قانون ظرفیت‌های لازم را پیش‌بینی کرده است: «طبق قانون، در صورت وصول مستندات جدید درباره تخلفات احتمالی داوطلبان، این امکان وجود دارد که صلاحیت‌ها حتی تا پیش از تشکیل نخستین جلسه شورا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.»

بنا بر اعلام دبیر ستاد انتخابات استان، دستگاه‌های احراز هویت نیز از تهران تحویل گرفته شده و در حال حاضر در استانداری قزوین مستقر هستند.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد : تنها اقدام باقی‌مانده، دریافت رسمی تقویم زمان‌بندی انتخابات است تا بلافاصله به فرمانداری‌های تابعه ابلاغ شود.