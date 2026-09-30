ایستادگی در برابر زیاده خواهی و تروریسم نظامی آمریکا و نمایش توانمندی‌های دفاعی، ایران را بار دیگر در کانون تحولات امنیتی منطقه قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ایستادگی در برابر زیاده خواهی و تروریسم نظامی آمریکا و نمایش توانمندی‌های دفاعی، ایران را بار دیگر در کانون تحولات امنیتی منطقه قرار داده است؛ رویدادی که از نگاه برخی کارشناسان پاکستانی، ابعاد تازه‌ای از قدرت بازدارندگی و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرده است.

حضور گسترده مردم در صحنه، حمایت از نیرو‌های مسلح و حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی، از دیگر جلوه‌های این رویداد بود؛ حضوری که نشان داد معادلات قدرت، تنها با تجهیزات نظامی تعیین نمی‌شوند و اراده و همراهی ملت‌ها نیز نقشی اساسی در تحولات دارد.

کارشناسان پاکستانی معتقدند، توان دفاعی، ظرفیت‌های راهبردی و انسجام داخلی ایران، از عوامل مؤثر در معادلات امنیتی منطقه به شمار می‌روند؛ معادلاتی که پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های ایران قابل بررسی است.

از نگاه ناظران پاکستانی، پیام این رویارویی روشن است؛ امنیت خلیج فارس را نمی‌توان صرفاً با اتکا به قدرت نظامی خارجی تعریف کرد و نقش ایران در معادلات منطقه‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت.