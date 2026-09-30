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همایش سواد مالی با محوریت افزایش قدرت بانوان در کارآفرینی و خلق سرمایه، به میزبانی دانشگاه حضرت معصومه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)، در حاشیه برگزاری این همایش، هدف اصلی از اجرای آن را ترویج و ارتقای سواد مالی در میان زنان و دختران عنوان کرد.
سیده فاطمه فقیهی، با تأکید بر جایگاه کلیدی بانوان در مدیریت اقتصاد خانواده اظهار داشت: زنان در جایگاه همسر و مادر، و دختران به عنوان مدیران آینده خانواده، نقش بیبدیلی در مدیریت منابع مالی و تصمیمگیریهای اقتصادی ایفا میکنند.