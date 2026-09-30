همایش سواد مالی با محوریت افزایش قدرت بانوان در کارآفرینی و خلق سرمایه، به میزبانی دانشگاه حضرت معصومه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س)، در حاشیه برگزاری این همایش، هدف اصلی از اجرای آن را ترویج و ارتقای سواد مالی در میان زنان و دختران عنوان کرد.

سیده فاطمه فقیهی، با تأکید بر جایگاه کلیدی بانوان در مدیریت اقتصاد خانواده اظهار داشت: زنان در جایگاه همسر و مادر، و دختران به عنوان مدیران آینده خانواده، نقش بی‌بدیلی در مدیریت منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند.

فقیهی افزود: هدف ما از این رویداد، آشنایی بیشتر دانشجویان با مفاهیم اقتصادی و توانمندسازی آنان برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت مالی خانواده و در نهایت، تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه است.