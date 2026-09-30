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مسابقات ورزشی بومی و محلی بانوان شاهد و ایثارگر استان ایلام با حضور ۹۰ بانوی ورزشکار و با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مدیرکل ورزش و جوانان استان؛ مسابقات ورزشی بومی و محلی؛ ویژه بانوان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران استان ایلام با هدف ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی آغاز شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام در این آیین؛ با تأکید بر نقش بیبدیل انقلاب اسلامی در احیای هویت ملی و دینی؛ ورزش را بستری برای ترویج فرهنگ ایثار و نشاط اجتماعی دانست.
تاج الدین صالحیان با اشاره به تفاوت بنیادین حکومت جمهوری اسلامی با رژیمهای گذشته گفت: گرچه هویت ایرانی- اسلامی همواره در وجود ما بوده است؛ اما حکومتهای گذشته به دلیل وابستگی، نتوانستند این روحیه را به فعلیت برسانند و در زمان تهاجمهای تاریخی، مانند جنگهای جهانی اول و دوم، ناکام ماندند.
وی با تجلیل از خانوادههای شهدا تصریح کرد: خانوادههای معظم شهدا با تقدیم عزیزترین دارایی خود؛ یعنی جانشان، قطعاتی جاودان و ماندگار در تاریخ ایران رقم زدند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در آیین آغاز به کار این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۹۰ ورزشکار از سراسر استان در ۴ رشته ورزشی برگزار میشود.
محمد رحیمی ضمن تأکید بر اهمیت ورزش در میان جامعه ایثارگری، اظهار کرد: توجه به ورزش در بین خانوادههای شهدا و ایثارگران نه تنها یک ضرورت برای حفظ سلامت جسمانی است؛ بلکه بستری مهم برای ارتقای روحیات فرهنگی و اجتماعی این قشر عزیز محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه افزود: برگزاری مسابقات بومی و محلی با هدف احیای سنتهای ورزشی استان و ایجاد فضایی پرنشاط و صمیمی برای بانوان جامعه ایثارگری طراحی شده است و بنیاد شهید تمام توان خود را برای تداوم چنین فرودهای ورزشی و فرهنگی به کار خواهد بست.
بر اساس این گزارش، نفرات برتر این دوره از مسابقات پس از پایان رقابتها معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با تجلیل از خانوادههای شهدا تصریح کرد: خانوادههای معظم شهدا با تقدیم عزیزترین دارایی خود، یعنی جانشان، قطعاتی جاودان و ماندگار در تاریخ ایران رقم زدند. امروز اگر در عرصههای مختلف ایستادهایم، مرهون همین فرهنگ ایثار و هدایتهای مقام معظم رهبری است.