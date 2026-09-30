معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد از آغاز مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در پنج داروخانه منتخب مرکز استان یزد خبر داد و گفت: در این مرحله، بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و دیگر گروه‌های در معرض خطر در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر بهروز حیدری از آغاز مرحله نخست توزیع واکسن آنفلوآنزا در پنج داروخانه منتخب مرکز استان یزد خبر داد و گفت: در این مرحله، بیماران خاص و صعب‌العلاج، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و دیگر گروه‌های در معرض خطر در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله بعدی و از هفته آینده واکسن در همه‌ی داروخانه‌های استان یزد به صورت گسترده‌تر توزیع خواهد شد، افزود: افراد واجد شرایط می‌توانند برای دریافت واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌های منتخب مراجعه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه واکسن از مسیر رسمی شبکه دارویی افزود: شهروندان برای اطمینان از اصالت، کیفیت و سلامت واکسن، از خرید آن از مراکز و منابع غیررسمی خودداری و واکسن مورد نیاز خود را تنها از داروخانه‌های مجاز تهیه کنند.

داروخانه‌های منتخب توزیع واکسن در مرکز استان یزد:

داروخانه هلال احمر: بلوار منتظر قائم، جنب مجتمع پارسیس

داروخانه شهید دکتر چمران: خیابان فرخی

داروخانه دکتر لطفعلیانی: میدان همافر

داروخانه سلامت: بلوار دانشگاه

داروخانه دکتر شیما سادات دهقان منشادی: بلوار شهید نواب صفوی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین بر ضرورت مراجعه گروه‌های مشمول به مراکز رسمی عرضه واکسن تأکید کرد و از شهروندان خواست از تهیه واکسن آنفلوآنزا از منابع غیرمجاز و نامعتبر خودداری کنند.