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سکوهای معاملات بر خط رمز ارز در اطلاعیهای اعلام کردند: معاملات شبانه تتر انجام نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اطلاعیه برخی صرافیهای رمزارزی از ساعت ۲۱ هر شب تا ساعت ۹ صبح روز بعد، معاملات مربوط به تتر متوقف میشود و فعالیت معاملاتی پس از پایان این بازه زمانی از سر گرفته خواهد شد.
این محدودیت از امروز چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ تا یکشنبه ۱۲ مهرماه اعمال خواهد شد. ضمن اینکه سقف خرید تتر برای هرکاربر در روزهای تعیین شده ۲۰۰۰ تتر اعلام شده است.
کارشناسان معتقدند معاملات هیجانی در این بازار باعث التهاب در بازار فیزیکی میشود.