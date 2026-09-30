همایش ملی «فناوری‌های هوشمند در صنعت ساختمان» با هدف بررسی آخرین دستاوردها، روش‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آخرین دستاوردها، روش‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان در همایش ملی «فناوری‌های هوشمند در صنعت ساختمان با رویکرد توسعه پایدار» بررسی شد.

این همایش که در دانشگاه آزاد اسلامی رشت برگزار شد، فرصتی برای ارائه پژوهش‌ها و تبادل نظر در حوزه فناوری‌های نوین ساختمان و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان جامعه علمی و فعالان صنعت ساختمان بود.