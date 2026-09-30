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در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان شتاب در اجرای طرحهای زیرساختی، جذب سرمایه و تغییر رویکرد برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان از اختصاص هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای پروژه قشلاق ـ گریزه خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از آن تخصیص یافته است.
کاهش فاصله توسعهای کردستان با استانهای برخوردار، تقویت زیرساختهای ریلی، جادهای و هوایی از جمله برقراری حداقل دو پرواز روزانه در فرودگاه سنندج محور دیگر این نشست بود.
لهونی افزود: در بخش برنامهریزی نیز رویکرد استان از پروژهمحوری به سوی نتیجهمحوری تغییر میکند.