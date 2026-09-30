به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان خطاب به شرکت کنندگان در این رقابت‌ها گفت: حضور شما در این رقابت‌ها، خود بزرگ‌ترین جایزه است؛ چرا که آمدید تا یکدیگر را ببینید، از هم یاد بگیرید، تجربه‌هایتان را با یکدیگر به اشتراک بگذارید و در کنار هم برای خدمت آماده‌تر شوید.

حسن عبودی مزرعی با اشاره به سابقه ۳۲ ساله مسابقات رفاقت مهر در خوزستان افزود: بیش از سه دهه از برگزاری این رقابت‌ها می‌گذرد و امروز بسیاری از جوانانی که در دوره‌های نخست این مسابقات حضور داشتند، در جایگاه مربی، پیشکسوت یا مسئول، همچنان در مسیر خدمت به جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کنند؛ این استمرار، نشان‌دهنده اثرگذاری چنین برنامه‌هایی در شکل‌گیری مسیر حرفه‌ای و اجتماعی اعضای جمعیت است.