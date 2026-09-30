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رئیس جمهور بعد از ظهر امروز در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵، با حضور در مسجد نور تهران در مراسم یادبود مرحوم احمد ناطق نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهرههای برجسته مدیریت ورزش کشور، شرکت کرد.
رئیسجمهور در این مراسم ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به آن مرحوم، با بازماندگان و خانواده ایشان ابراز همدردی کرد و برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، مدیران و چهرههای سیاسی، فرهنگی و ورزشی نیز حضور داشتند.