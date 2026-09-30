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روز جهانی سالمندان؛ فرصتی برای آگاهی و همبستگی با نسل طلایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، هر ساله در اول اکتبر، مردم سراسر جهان، روز جهانی سالمندان را گرامی میدارند تا آگاهی از فرصتها و چالشهای پیش روی جمعیتهای در حال پیرشدن را افزایش دهند و جامعه وسیعتری را برای رسیدگی به مشکلات پیش روی سالمندان بسیج کنند.
روز جهانی سالمندان، روزی برای گرامیداشت سهم سالمندان در جامعه و برجسته کردن اهمیت عزت، استقلال و شمول آنها است.
به همین مناسبت امسال راهی سرای سالمندان حاج صدیق خرمآباد شدیم؛ جایی که ۷۶ سالمند، هر کدام گنجینهای از خاطرات، تجربه و قصههای ناگفتهاند.
اینجا، پشت هر چهره، سالها زندگی جریان دارد.