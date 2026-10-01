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وقتی پای ایران، امنیت، عزت و تمامیت سرزمین ایران در میان باشد مردم در صف اول مقاومت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ افرادی که به نظر می رسد زندگیشان را با دغدغههای ساده و روزمره میگذرانند.
اما تاریخ، گاهی شرایطی را رقم میزند که همین آدمهای معمولی، چهرهای دیگر از خود نشان میدهند.
در روزهای عادی مردمی معمولی هستند؛ پدر، مادر، کارگر، معلم، دانشجو و کاسب...اما در زمانی که حسابِ جان و مال و آسایش در میان باشد، دیگر مثل روزهای عادی نیست.
اینجا، مردمی ایستادهاند که در لحظه آزمون.از داشتههایشان میگذرند و از آسایش، از دارایی و اگر لازم باشد، از جانشان هم می گذرند.
مردمانی که شاید قهرمان به دنیا نیامده باشند اما در لحظهای که ایران به آنان نیاز دارد جانفشانی را انتخاب میکنند.
این روایتِ مردمی است که ایران را فقط یک سرزمین نمیدانند.
ایران برای آنان، خانهای است که برای حفظش حتی جان را هم میتوان فدا کرد.