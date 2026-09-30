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دانش آموزان قمی امسال با شرکت در کلاسهای اوقات فراغت تابستان ستاد ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان مهارتهای مختلفی را آموزش دیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: تابستان امسال ۲۵ دستگاه اجرایی در ستاد ساماندهی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان به عنوان دبیر ستاد اوقات فراغت عضویت داشتند که کانون فرهنگی هنری مساجد، آموزش و پرورش، هلال احمر و این اداره کل از اعضای فعال ستاد بودند.
روح الله مقدم دورههای آموزش مهارتهای زندگی، برنامههای آموزشی و تفریحی و روایت پیشرفتهای ایران اسلامی را سرلوحه برنامههای اوقات فراغت تابستان امسال دانست و افزود: علاوه بر مناطق هشتگانه شهرستان قم، شهرستانهای جعفریه و کهک هم تحت پوشش برنامههای اوقات فراغت تابستان امسال قرار داشتند.