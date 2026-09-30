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دانشگاه علوم پزشکی شیراز با فعالیت ۴۲ گروه آموزشی و تربیت سالانه ۱۰۰ متخصص، به عنوان قطب علمی پزشکی در جنوب ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با فعالیت ۴۲ گروه آموزشی و تربیت سالانه ۱۰۰ متخصص، به عنوان قطب علمی پزشکی در جنوب ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس شناخته میشود.
این مرکز علمی با دستاوردهای شاخص در حوزههای فوقتخصصی، جایگاه ممتازی را در سطح ملی و بینالمللی به خود اختصاص داده است.
این دانشگاه که اکنون به عنوان قلب تپنده پزشکی ایران یاد میشود، با ارائه ۱۵ رشته در مقطع کارشناسی، ۱۵ رشته در مقطع دکتری و ۳۳ رشته فوقتخصصی، نقش محوری در تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه دانش پزشکی ایفا میکند.
متخصصان این دانشگاه در بسیاری از حوزههای پزشکی پیشگام کشور و جهان بودهاند و توانستهاند با تکیه بر دانش بومی، گامهای بلندی در ارتقای سطح سلامت بردارند.
از دستاوردهای شاخص این مرکز، فعالیت بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا است که به عنوان بزرگترین بیمارستان پیوند جهان، با ثبت بیشترین تعداد عملهای پیوند، نمادی از تلاش، تخصص و پیشرفت چشمگیر این دانشگاه در عرصههای جهانی است.