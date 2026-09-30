به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدام و حامیانش در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ به خیال خام خود فکر می‌کنند با تصرف چند روزه خوزستان و سپس تهران می‌توانند انقلاب اسلامی ایران را با شکست مواجه کنند. اما نکته‌ای که فراموش کرده بودند رشادت و ایستادگی مردم خوزستان و ایران اسلامی بود.

متجاوزان بعثی در ادامه تجاوز خود به میهن اسلامی می‌خواست با عبور از حمیدیه خود را به اهواز برساند و این شهر را تصرف نماید، اما مردم شجاع و کشاورزان حمیدیه با مقائمت جانانه و رهاسازی آب کرخه موجب زمین گیر شدن تانک‌های ارتش بعثی و در نتیجه عقب نشینی این متجاوزان شدند.

حماسه ۹ مهر مردم حمیدیه در تاریخ دفاع مقدس به عنوان نخستین شکست ارتش بعثی عراق در جنگ تحمیلی به ثبت رسیده است.