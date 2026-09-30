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۹ مهر ماه ۱۳۵۹ حماسهای تاریخی توسط مردم حمیدیه خوزستان در دفاع از میهن اسلامی در برابر متجاوزان بعثی عراق به ثبت رسید که تا به امروز در تاریخ کشورمان ماندگار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدام و حامیانش در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ به خیال خام خود فکر میکنند با تصرف چند روزه خوزستان و سپس تهران میتوانند انقلاب اسلامی ایران را با شکست مواجه کنند. اما نکتهای که فراموش کرده بودند رشادت و ایستادگی مردم خوزستان و ایران اسلامی بود.
متجاوزان بعثی در ادامه تجاوز خود به میهن اسلامی میخواست با عبور از حمیدیه خود را به اهواز برساند و این شهر را تصرف نماید، اما مردم شجاع و کشاورزان حمیدیه با مقائمت جانانه و رهاسازی آب کرخه موجب زمین گیر شدن تانکهای ارتش بعثی و در نتیجه عقب نشینی این متجاوزان شدند.
حماسه ۹ مهر مردم حمیدیه در تاریخ دفاع مقدس به عنوان نخستین شکست ارتش بعثی عراق در جنگ تحمیلی به ثبت رسیده است.