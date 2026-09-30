به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، عملیات ساخت آن از سال ۱۳۷۶ به همت فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله، سردار حاج قاسم سلیمانی آغاز و در سوم خرداد ۱۳۷۷، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و کنگره بزرگداشت ۸۰۰۰ شهید استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید.

ساختمان موزه در سه طبقه و با الهام از معماری ایرانی ـ کرمانی طراحی شده و آثار و اسناد جنگ در هشت تالار تخصصی عبرت، بصیرت، نور، شقایق، پیروزی، ایثار، شهدا و بخش موزه روباز به نمایش درآمده است.

در تالار عبرت، اسناد تاریخی سده اخیر و معاهدات مرتبط با مرز‌های ایران ارائه شده و در تالار بصیرت، مدارک تحرکات مرزی دشمن و تجهیزات به‌دست‌آمده در دوران دفاع مقدس دیده می‌شود.

تالار نور به نقشه‌ها و تصاویر بمباران شهر‌ها اختصاص دارد و شقایق روایتگر حملات به مناطق غیرنظامی و بمباران‌های شیمیایی است.

تالار پیروزی مکاتبات پس از پذیرش قطعنامه را در خود جای داده و تالار ایثار جلوه‌هایی از همراهی مردم و مسئولان در سال‌های جنگ را به تصویر می‌کشد.

تالار شهدا نیز یادگار‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

در بخش موزه روباز، تجهیزات نظامی، بازسازی عملیات کربلای ۵ در شلمچه، خاکریز‌ها و سنگر‌های شبیه‌سازی‌شده و نماد ۸۰۰۰ شهید استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان، تصویری عینی از میدان‌های نبرد را پیش چشم مخاطبان قرار می‌دهد.