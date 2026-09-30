به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون روابط عمومی و تبلیغات دبیر قرارگاه قرآنی نور سپاه استان، گفت: بیش از ۹۰۰ نفر از کارکنان و خانواده‌ها در مرحله مقدماتی این مسابقات شرکت کردند و در نهایت برگزیدگان به مرحله کشوری راه یافتند.

سرهنگ پاسدار رضا موحد، افزود: مرحله مقدماتی این مسابقات از ابتدای مرداد در سطح شهرستان‌ها آغاز شد که بیش از ۹۰۰ نفر از همکاران و خانواده‌ها در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، حفظ قرآن کریم (از یک جزء تا حفظ کل)، حفظ موضوعی، مفاهیم سطح ۱ و ۲، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه رقابت کردند.

وی ادامه داد: برگزیدگان مرحله مقدماتی، حدود ۴۹۵ نفر، به مرحله استانی و نیمه‌نهایی راه یافتند و مرحله نیمه نهایی با رقابت بیش از ۴۹۵ نفر از همکاران برگزار شدو همچنین ۴۱ نفر از خانواده‌های کارکنان اعم از همسران و فرزندان پاسدار به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات دبیر قرارگاه قرآنی نور سپاه استان تصریح کرد: از همکاران شاغل در سپاه، برادران پاسدار، سربازان و خواهران شاغل نیز ۵۱ نفر در مرحله نیمه نهایی استانی حائز رتبه‌های برتر شدند که به ستاد کل سپاه معرفی شدند تا در مرحله نهایی دعوت شوند و در آبان در مرحله کشوری رقابت خواهند کرد.