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رئیس جمهور عصر امروز در مراسم بزرگداشت مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله شبیری زنجانی حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری، در مراسم بزرگداشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی شرکت کرد.
رئیسجمهور در این مراسم با حضور در جمع علما، فضلا، استادان حوزه و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر، ضمن ادای احترام به مقام علمی و معنوی ایشان، با بیت معظم حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی (ره) ابراز همدردی کرد.
در این مراسم، از جایگاه رفیع علمی، فقهی و معنوی آن عالم جلیلالقدر و نقش ماندگار ایشان در حوزههای علمیه و عرصه دانش و معارف اسلامی قدردانی شد.
رئیسجمهور همچنین با گرامیداشت یاد و نام آن مرجع عالیقدر، برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بیت معظم، شاگردان، ارادتمندان و عموم بازماندگان ایشان، صبر و اجر مسئلت کرد.