به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رزمایش بزرگ ۲۵۰۰ نفری «جان‌فدا» با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، مسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی، در بلوار قائم شهرستان فهرج برگزار شد و جلوه‌ای از همبستگی، اقتدار و آمادگی مردم این شهرستان را به نمایش گذاشت.

در این رزمایش، قشرهای مختلف مردم شهرستان فهرج، به‌ویژه عشایر بلوچ، حضور گسترده‌ای داشتند و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با مضامین دفاع از ایران اسلامی، آمادگی خود را برای حضور در صحنه و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

رژه منظم و گسترده موتورسواران نیز از دیگر بخش‌های رزمایش «جان‌فدا» بود که با استقبال حاضران همراه شد و فضای بلوار قائم فهرج را به صحنه‌ای از حضور و انسجام اقشار مختلف مردم تبدیل کرد.