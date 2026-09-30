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رزمایش اقتدار جانفدایان ایران در فهرج با حضور مردم ولایتمدار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رزمایش بزرگ ۲۵۰۰ نفری «جانفدا» با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی، در بلوار قائم شهرستان فهرج برگزار شد و جلوهای از همبستگی، اقتدار و آمادگی مردم این شهرستان را به نمایش گذاشت.
در این رزمایش، قشرهای مختلف مردم شهرستان فهرج، بهویژه عشایر بلوچ، حضور گستردهای داشتند و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با مضامین دفاع از ایران اسلامی، آمادگی خود را برای حضور در صحنه و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
رژه منظم و گسترده موتورسواران نیز از دیگر بخشهای رزمایش «جانفدا» بود که با استقبال حاضران همراه شد و فضای بلوار قائم فهرج را به صحنهای از حضور و انسجام اقشار مختلف مردم تبدیل کرد.