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مدیرعامل آب وفاضلاب خوزستان با اشاره به اهمیت حفظ پاکی آب رودخانه دز گفت: آب آشامیدنی نیمی از جمعیت استان خوزستان از طریق رودخانه دز تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاضلاب بافت قدیم دزفول در جمع خبرنگاران، حذف چاههای سنتی و جذبی و حل مشکلات زیست محیطی شهرستان را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: حذف ورود فاضلاب به رودخانه دز یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح است که با توجه به تامین آب آشامیدنی مردم خوزستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی از تلاش نماینده پیگیر دزفول بابت تامین اعتبار طرحهای آب و فاضلاب قدردانی کرد و گفت: امید است این طرح طبق پیشبینی انجام شده در مدت ۱۴ ماه بهرهبرداری شود.
حاتمی از نیروهای آب و فاضلاب خوزستان و وزیر نیرو که با جدیت و پیگیری فراوان، اعتباری افزون بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح تامین کردند قدردانی کرد.
عملیات اجرایی جمعآوری فاضلاب بافت قدیم دزفول عصر چهارشنبه با حضور مسوولان استانی و محلی آغاز شد.