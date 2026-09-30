به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: آتش سوزی گمرک اسلام قلعه افغانستان مهار شد و همه کامیون ها در محوطه آتش سوزی تخلیه شده اند.

حسین جمشیدی افزود: علاوه بر آتش نشانان تایبادی، آتش نشانان شهرستان های همجوار نیز هم اکنون در آمادگی کامل هستند.

وی ادامه داد: علت این آتش سوزی در دست بررسی است.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار صدا و سیما، ۲۰ دستگاه کامیون در جریان این آتش سوزی از بین رفته است.