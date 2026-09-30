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استاندار ایلام با تاکید بر لزوم پایش میدانی و پیوسته بازار، از مدیران اقتصادی خواست نظارت بر عرضه کالا را به زمان اداری محدود نکرده و با متخلفان در هر ساعتی از شبانهروز با قاطعیت برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در کارگاه آموزشی معاونان فرماندار و مدیران دستگاههای اقتصادی شهرستانهای استان؛ هدف از برگزاری این نشست را همافزایی و هماهنگی دیدگاههای کارشناسی برای اجرای برنامههای اقتصادی در شرایط جنگ شناختی دشمن عنوان کرد.
وی افزود: دادهها و تحلیلهای اقتصادی باید نتیجه ملموسی در سفره مردم، تنظیم بازار و کنترل قیمتها داشته باشد.
استاندار ایلام با اشاره به اهمیت نان بهعنوان کالای اساسی، تاکید کرد: فرایند کنترل و پایش آرد و نان باید از مزرعه تا سفره انجام شود.
کرمی بیان کرد: با وجود تولید بهترین گندم کشور در فرایند تبدیل آن به نان مشکلی وجود دارد که باید شناسایی و اصلاح شود.
استاندار ایلام بیان کرد: پایش بازار با آرامش و رضایت مردم پیوند مستقیم دارد و هرچه بازار منظمتر باشد، آرامش مردم بیشتر تضمین میشود.
وی با انتقاد از تفاوت قیمت یک کالای مشابه در مغازههای گوناگون، گفت: معاونان فرماندار و مدیران شهرستانی باید با جدیت به این آشفتگی رسیدگی کنند.
استاندار ایلام با بیان این که بخش بزرگی از تخلفها ممکن است پیش از ساعت هشت صبح و پس از ساعت ۱۳ رخ دهد، افزود: نظارت باید بهگونهای باشد که واحدهای متخلف بدانند هر لحظه امکان بازدید سرزده وجود دارد.
کرمی، بهترین ناظر را خود مردم دانست و گفت: مردم باید گزارش تخلف را بهموقع به مسئولان برسانند تا برخورد لازم انجام شود.
وی تشریح کرد: کسب وکارهای درستکار باید تشویق و واحدهای متخلف نیز توبیخ شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام نیز با بیان اینکه حفظ قدرت خرید جامعه اولویت نخست دولت است، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق و اقدامهای میدانی برای بهبود معیشت مردم بکوشند.
عباس میرزاد اظهار کرد: وظیفه حاکمیت است که با بهرهگیری از توانمندیهای موجود؛ دشواریهای معیشتی جامعه را کاهش دهد.
وی یادآوری کرد: همانگونه که رزمندگان در سنگر هشت سال دفاع مقدس از کیان کشور دفاع میکردند؛ امروز نیز در سنگر اقتصاد، دولت باید پشتیبان مردم باشد و برای تأمین نیازهای معیشتی آنان کوشش کند.
معاون استاندار ایلام به چالشهای پیشروی استان اشاره کرد و افزود: تورم، نرخ پایین مشارکت اقتصادی و ضعف بخش خصوصی از تنگناهای مهم حوزه اقتصادی استان به شمار میرود.
میرزاد ادامه داد: نرخ اشتغال بانوان در این استان حدود ۱۰ درصد پایینتر از میانگین کشوری است که برای بهبود آن باید برنامه هدفمندی تدوین شود.
وی از مدیران اقتصادی شهرستانها خواست؛ تا ضمن شناسایی گنجایش مناطق خود؛ برنامه اجرایی برای شکوفایی آنها ارائه دهند و برای رفع دشواریهای مردم پای کار باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در ادامه به موضوع آرد و نان پرداخت و گفت: خطمشیهای ابلاغی با هدف ارتقا کیفیت و سلامت نان تدوین شده است.
میرزاد ادامه داد: از این رو باید ضمن جلوگیری از جابهجاییهای خودسرانه؛ بر اجرای دقیق شیوهنامهها و ساماندهی نانواییهای دارای مشکل نظارت کرد.
وی تأکید کرد: قرارگاههای پایش بازار باید به صورت قاطع با تخلفهایی مانند گرانفروشی و کمفروشی برخورد کنند.
بر پایه آمار، ۴۸ هزار واحد صنفی در قالب ۹۲ صنف در استان ایلام فعالیت میکنند و افزون بر ۱۰۰ فروشگاه زنجیرهای و ۱۰ فروشگاه بزرگ، نقش مهمی در تامین کالای مردم دارند.
قرارگاه پایش و بازرسی بازار» که با هدف تامین، ذخیرهسازی، پخش و کنترل قیمت کالا از ۲۳ تیرماه امسال آغاز به کار کرد، اکنون با ۱۴ کارگروه بازرسی و حضور ۳۰ دستگاه اجرایی، بر بازار نظارت دارد.
دفتر این قرارگاه در بازار مرکزی شهر ایلام (پیادهراه آیتالله طالقانی) قرار دارد.