رئیس اداره اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیسات عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: پروژه بهسازی و مقاوم‌سازی کتابخانه روزبه، واقع در شمال‌غربی پارک رجایی شهر زنجان، با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛جعفر میناخانی گفت: ساختمان کتابخانه روزبه در اواسط دهه ۷۰ احداث شده و با توجه به نیاز بنا به بهسازی و مقاوم‌سازی، اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: موضوع مقاوم‌سازی این طرح در سال ۱۴۰۲ به اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ابلاغ شد و مطالعات مورد نیاز نیز پیش از ابلاغ طرح، توسط بهره‌بردار، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، انجام شده بود.

رئیس اداره اجرای طرح های ساختمانی و تاسیسات عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: پس از تکمیل مطالعات و طی مراحل مربوط، اجرای پروژه به پیمانکار واگذار شد و عملیات اجرایی هم‌اکنون در حال انجام است.

میناخانی با بیان اینکه تاکنون ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه هزینه شده است، گفت: بخش عمده عملیات مقاوم‌سازی انجام شده و پروژه در حال حاضر در مرحله اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی و تکمیل نازک‌کاری قرار دارد.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح را حدود ۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۵ میلیارد تومان از این میزان ابلاغ اعتبار شده است.

رئیس اداره اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیسات عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان عدم تخصیص به موقع اعتبارات را مهمترین چالش پروژه عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین کامل اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان، عملیات اجرایی طرح قابلیت تکمیل و بهره‌برداری تا پایان سال را خواهد داشت.