به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی تمیم در بخشی از این پیام گفت: بار دیگر فرزند برومند خوزستان قهرمان، با تکیه بر غیرت، دانش فنی و اراده پولادین، بر بلندای سکوی قهرمانی کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ایستاد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا به اهتزاز درآورد.

وی ادامه داد: کسب مدال طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا توسط قهرمان ارزنده و بااخلاق، امین میرزازاده، جلوه‌ای دیگر از توانمندی و صلابت ورزشکاران خطه دلاورخیز خوزستان بود که با شایستگی و اقتدار کامل به دست آمد.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان خاطر نشان کرد: این موفقیت غرورآفرین را به این دلاور کشتی فرنگی، خانواده محترم و صبور ایشان، مربیان سازنده، کادر فنی و مدیریتی فدراسیون کشتی و تمامی علاقمندان به ورزش در استان خوزستان و سراسر میهن اسلامی صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بنی تمیم در پایان این پیام گفت: امید است با دعای خیر مردم عزیز، شاهد افتخارآفرینی دیگر نماینده شایسته استان خوزستان در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی و موفقیت روزافزون تمامی ورزشکاران کاروان کشورمان در ادامه این رقابت‌ها و عرصه‌های بین‌المللی باشیم. سربلندی و موفقیت همگان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.