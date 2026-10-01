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ملیپوش کشتی فرنگی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، در فینال وزن ۱۳۰+ کیلوگرم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به نشان طلا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از صبح چهارشنبه هشتم مهر در شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و امین میرزازاده، نماینده ایران در وزن ۱۳۰+ کیلوگرم و عضو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، در نخستین روز این مسابقات روی تشک رفت و با درخشش و عبور از همه رقبا، در فینال نیز حریف ازبکستانیاش را به شکست داد و مدال خوشرنگ طلا را به کاروان ایران اضافه کرد.
میرزازاده که در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده بود، در دور دوم در برابر مورات بوتویف از قرقیزستان قرار گرفت. ملیپوش سنگینوزن ایران در این مبارزه عملکردی قدرتمند داشت و با نتیجه هفت بر صفر از سد حریف قرقیزستانی عبور کرد تا به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کند.
میرزازاده در مرحله نیمهنهایی به مصاف منگ لینگژه از چین رفت؛ مبارزهای نزدیک و حساس که در نهایت با نتیجه یک بر یک به سود نماینده ایران خاتمه یافت. با توجه به قانون امتیاز نخست، میرزازاده برنده این مبارزه اعلام شد و جواز حضور در دیدار نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم بازیهای آسیایی ناگویا را بهدست آورد.
در مسیر این موفقیت، طالب نعمتپور، سرمربی تیم کشتی فرنگی سپاهان بهعنوان مربی تیم ملی نیز نقش مهمی در آمادهسازی و همراهی امین میرزازاده داشت و در کنار تلاش و درخشش این ملیپوش، زمینهساز ثبت این افتخار شد. میرزازاده با پشتوانه این حمایتها و عملکرد فوقالعاده خود در رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی ناگویا، در نهایت عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد و بار دیگر نام ایران و همچنین باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را در سطح بینالمللی مطرح کرد.