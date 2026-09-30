برگزاری پویش پرچمدار در دانشگاه فردوسی مشهد
پویش پرچمدار در ادامه فعالیت های علمگردانی و پرچمداری در خیابان ها و میادین، با مشارکت قشر فرهیخته و دانشگاهی، در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، پویش پرچمدار در ادامه فعالیت های علمگردانی و پرچمداری در خیابان ها و میادین، با مشارکت قشر فرهیخته و دانشگاهی، در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.
پویش «پرچمدار» با حضور گسترده دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، از روز جمعه ۳ مهر ماه این دانشگاه آغاز شده است.
در این پویش، استادان و دانشجویان از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب برای علمداری و پرچمداری در دانشگاه حضور می یابند.
روزانه ۲۴ نفر در این پویش مشارکت دارند و از طریق بازوی رسمی دانشگاه فردوسی مشهد در پیامرسان بله، برای حضور و همراهی در این برنامه ثبتنام و مشارکت میکنند.