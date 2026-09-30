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براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در شبانه روز گذشته، ۶ شهر در استان دمای بیشتر از ۴۰ درجه را ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان؛ در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در امیدیه و هندیجان به ۴۱.۳ درجه سانتیگراد رسید و این دو شهر بیشترین دمای ثبتشده استان را به خود اختصاص دادند.
پس از امیدیه و هندیجان، آغاجاری با ۴۱.۱، آبادان با ۴۰.۶، بندر ماهشهر با ۴۰.۵، رامشیر و شادگان هر کدام با ۴۰.۲ درجه سانتیگراد، بیشترین دماهای استان را ثبت کردند.
دمای هوا در رامهرمز، شوش و ایستگاه کشاورزی اهواز ۳۹.۴ درجه، در اهواز و بهبهان ۳۹.۲، هویزه ۳۹.۱ و بستان ۳۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
همچنین دمای گتوند ۳۸.۷، شوشتر ۳۸.۶، صفیآباد دزفول ۳۸.۴، هفتکل ۳۸.۳، مسجدسلیمان ۳۷.۴، حسینیه ۳۷.۳، لالی ۳۶.۸ و ایذه ۳۵.۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
بر اساس این گزارش، دزپارت با ۲۹ درجه سانتیگراد کمترین دمای بیشینه استان را در شبانهروز گذشته داشته است.
میانگین دمای بیشینه ثبتشده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان ۳۸.۷ درجه سانتیگراد بوده است.
اداره کل هواشناسی استان خوزستان همچنین شماره تلفن گویای ۱۳۴ را برای دریافت اطلاعات هواشناسی اعلام کرده است.