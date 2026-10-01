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سه بازیکن اصفهانی به اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان برای حضور در رقابتهای داخل سالن ریاض دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، اسامی ۱۸ بازیکن دعوتشده به اردوی تدارکاتی این تیم را اعلام کرد که در این فهرست نام سه بازیکن از استان اصفهان نیز به چشم میخورد.
بر این اساس، مریم قائد امینی، یاسمن مروتنژاد و آذین نخعی سه نماینده اصفهان در اردوی پیشروی تیم ملی فوتسال بانوان خواهند بود.
در فهرست اعلامشده از سوی کادر فنی، علاوه بر سه بازیکن اصفهانی، شش بازیکن از تهران، شش بازیکن از خوزستان، یک بازیکن از کرمان و دو بازیکن از استان مرکزی حضور دارند.
این اردو از ۱۴ تا ۱۹ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود و بازیکنان دعوتشده زیر نظر کادر فنی تمرینات آمادهسازی خود را دنبال خواهند کرد.