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در پی شهادت یک خبرنگار فلسطینی دیگر در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی، دفتر رسانههای دولتی در نوار غزه اعلام کرد که از آغاز «جنگ نسلکشی» علیه مردم فلسطین، شمار خبرنگاران شهید به ۲۶۳ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «محمد عبدالعزیز النجار»، خبرنگار و مجری رادیو قرآن کریم وابسته به وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین به دست رژیم صهیونیستی ترور شد.
دفتر رسانههای دولتی فلسطین در نوار غزه در بیانیهای ضمن محکومیت شدید «هدف قرار دادن، کشتار و ترور سیستماتیک خبرنگاران فلسطینی توسط اشغالگران اسرائیلی»، از اتحادیه بینالمللی روزنامهنگاران، اتحادیه روزنامهنگاران عرب و تمامی نهادهای رسانهای جهان خواست تا این جنایات سازمانیافته علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه در نوار غزه را محکوم کنند.
دفتر رسانههای دولتی غزه، «اشغالگران اسرائیلی و کشورهای همدست در جنایت نسلکشی» را مسئول کامل ارتکاب این جنایات فجیع و وحشیانه دانست و از جامعه بینالمللی و سازمانهای جهانی خواست تا ضمن محکومیت جنایات اشغالگران، اقدامات لازم برای ممانعت از تکرار آن و تعقیب جنایتکاران در دادگاههای بینالمللی را انجام داده و عاملان این جنایات را به عدالت بسپارند.
در این بیانیه همچنین بر لزوم اعمال «فشار جدی و مؤثر برای توقف جنایت نسلکشی، حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه در نوار غزه، و پایان دادن به جنایت کشتار و ترور آنان» تأکید شده است.
این جنایت جدید و ترور خبرنگار رادیو قرآن کریم در حالی رخ میدهد که نیروهای اشغالگر به هدف قرار دادن خبرنگاران و مؤسسات رسانهای در نوار غزه ادامه میدهند؛ اقدامی که در چارچوب سیاست برنامه ریزی شده با هدف پنهان کردن حقیقت و خاموش کردن صدای مردم فلسطین صورت میگیرد.
پیش از این نیز، دفتر رسانههای دولتی غزه، تخریب دهها مؤسسه رسانهای، شهادت ۳۲ خانواده از خبرنگاران شهید، و تخریب کلی یا جزئی ۵۳ منزل متعلق به خبرنگاران را مستند کرده بود.