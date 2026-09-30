پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: اولین سامانه بارشی پاییزی فردا وارد جو استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه مومنی گفت: از نظر وضعیت جوی از فردا نهم مهرماه تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظهای قابل پیش بینی است و از فردا سامانه بارشی وارد جو استان میشود که تا اوایل هفته آینده در استان فعال خواهد بود.
وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه در برخی از مناطق بارشهایی به صورت نقطهای خواهیم داشت، اما از روز شنبه با تقویت رطوبت در شرق و مرکز استان بارشها به شکل پراکنده گاهی رگباری و همراه با رعد و برق خواهد بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد جادهای، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و با توجه به وزش باد شدید خسارت به برخی سازه ها، خطر سقوط اشیا و افت کیفیت هوا همراه خواهد بود.
مومنی افزود: از نظر نوسانات دمایی هم برای دو روز آینده دماها روند افزایشی خواهند داشت.
امروز دماهای کمینه در اغلب شهرهای استان کاهش یافت و الشتر با کمینه دمای ۷ درجه خنکترین شهر استان بود.