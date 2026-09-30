به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به نامگذاری دوم تا ۸ مهر بنام هفته جهانی ناشنوایان افزود: ۷ هزار و ۹۱۰ نفر معلول شنوایی زیر پوشش بهزیستی استان هستند که حدود ۱۳ درصد از معلولان تحت پوشش را شامل می‌شوند.

رسول بابایان با بیان اینکه شناسایی این اختلال از بدو تولد اهمیت زیادی دارد، گفت: ۹۹ درصد موالید استان تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: نوزادان پس از تولد در بیمارستان مورد رصد و غربالگری قرار می‌گیرند و در صورت شناسایی ناشنوایی یا کم‌شنوایی، اقدامات لازم برای مداخله در دوران طلایی انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان ارائهِ خدماتِ تخصصیِ شنوایی‌سنجی به‌صورتِ رایگان، را یکی از اقدامات ویژه در هفته ناشنوایان عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام این است که هیچ مراجعی، به دلیل عدم دسترسی به خدمات تخصصی، از حق برخورداری از شنوایی یا درمان محروم نماند.

بابایان با اشاره به هزینه‌های بالای کاشت حلزون گفت: در صورت شناسایی فرد در دوران طلایی، اقدامات لازم برای کاشت حلزون برای افراد تحت پوشش بهزیستی انجام می‌شود که با معرفی فرد از سوی بهزیستی به بیمارستان‌های دولتی، هزینه آن کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به حمایت مالی از ۱۳۰ نفر برای کاشت حلزون شنوایی در استان، اظهار کرد: ۳۶٠ نفر نیز از وسایل کمک شنوایی بهره‌مند شدند. همچنین ۳۷ نفر نیز جهت آموزش و اعزام مترجم زبان اشاره معرفی شدند.