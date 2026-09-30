به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محدثه سادات اکبری صالحی با اشاره به اینکه سرطان سینه بیماری چندعاملی است، گفت: سن، عوامل ژنتیکی و خانوادگی، شرایط هورمونی و عوامل مرتبط با سبک زندگی در بروز این بیماری نقش دارند.

وی افزود: شواهد علمی نشان می‌دهد عواملی مانند وزن بدن، الگوی غذایی، میزان فعالیت بدنی و مصرف الکل می‌توانند بر خطر ابتلا به سرطان سینه تأثیرگذار باشند.

اهمیت حفظ وزن مناسب

این کارشناس تغذیه گفت: یافته‌های علمی، بیش از تأکید بر یک ماده غذایی یا ماده مغذی خاص، بر اهمیت مجموعه‌ای از رفتارهای سالم در طول زندگی تأکید دارند.

اکبری صالحی ادامه داد: اضافه‌وزن و چاقی با افزایش خطر سرطان سینه ارتباط دارند و این ارتباط به‌ویژه در زنان پس از یائسگی بیشتر مشاهده می‌شود؛ بنابراین پیشگیری از افزایش وزن و حفظ وزن در محدوده سالم از اقدامات مهم در سبک زندگی سالم است.

وی افزود: برای کنترل وزن، نیازی به رژیم‌های سخت و محدودکننده نیست و انتخاب یک برنامه غذایی متعادل، توجه به اندازه وعده‌های غذایی و انجام فعالیت بدنی منظم می‌تواند به حفظ وزن سالم کمک کند.

اکبری صالحی تأکید کرد: تغییرات کوچک اما مستمر در عادات غذایی و سبک زندگی، در بلندمدت اهمیت بیشتری از رژیم‌های کوتاه‌مدت و محدودکننده دارند.

تأکید بر الگوی غذایی سالم

این کارشناس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به باورهای رایج درباره نقش برخی مواد غذایی در پیشگیری از سرطان گفت: شواهد علمی بر اهمیت الگوی کلی تغذیه تأکید دارد و هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی‌تواند از ابتلا به سرطان جلوگیری کند.

وی ادامه داد: الگوی غذایی مناسب، بیشتر بر مصرف غذاهای گیاهی، کامل و کم‌فرآوری‌شده استوار است و سبزی‌ها و میوه‌های متنوع، حبوبات، غلات کامل، مغزها و دانه‌ها می‌توانند سهم بیشتری در برنامه غذایی روزانه داشته باشند.

اکبری صالحی گفت: این مواد غذایی علاوه بر تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن، منابع مناسبی از فیبر هستند و می‌توانند به حفظ وزن سالم و ارتقای سلامت عمومی کمک کنند.

وی توصیه کرد: مصرف نوشیدنی‌های شیرین، گوشت‌های فرآوری‌شده و غذاهای بسیار فرآوری‌شده و پرانرژی محدود شود.

این کارشناس تغذیه در پایان تأکید کرد: تداوم انتخاب‌های غذایی سالم در کنار حفظ وزن مناسب و فعالیت بدنی منظم، علاوه بر کمک به کاهش خطر سرطان سینه، در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های مزمن و ارتقای سلامت عمومی نیز مؤثر است.