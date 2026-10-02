پخش زنده
امروز: -
طرح فرزندان نهج البلاغه تابستان امسال در بیش از یکصد مسجد استان اصفهان با محوریت تشکلهای فرهنگی از جمله کانونهای فرهنگی و هنری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان گفت: با اجرای دومین دوره طرح فرزندان نهج البلاغه در کانونهای مساجد بیش از یکصد مسجد استان دو هزار نوجوان از مزایای این طرح بهرهمند شدند و برترینها تجلیل شدند.
امیر حسین پرورش ادامه داد: این طرح ویژه کودکان و نوجوانان بوده که معارف نهجالبلاغه و حکمتهای مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی را میآموزند.
وی اضافه کرد: علاوه بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، پایگاههای بسیج و دارالقرآنها هم مجری این طرح بودند که امسال ۲۰ درصد مشارکت تشکلهای فرهنگی افزایش یافته و نسبت به جذب عضو نیز بیش از ۵۰ درصد رشد پیدا کرد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان تاکید کرد: علاوه بر این طرح، ویژه برنامه نهجالبلاغه یک شب در برخی از مساجد اجرا میشود.