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به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سامانه جامع هوشمند کیفیت یادگیری با هدف پایش، تشخیص، مداخله و بهبود یادگیری طراحی شده و میتواند با استفاده از دادههای آموزشی، نقاط ضعف یادگیری دانشآموزان را شناسایی و زمینه اجرای برنامههای اصلاحی و جبرانی را فراهم کند.
محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح کیفیتبخشی به آموزش در استان، افزود: با توجه به تأکید وزارت آموزش و پرورش بر ارتقای کیفیت آموزش، استان اصفهان با بهرهگیری از ظرفیت استانداری، آموزش و پرورش، دانشگاهها، خیران، خانوادهها و صنایع، برنامههای خود را برای ارتقای کیفیت یادگیری دنبال میکند.
وی با اشاره به گستردگی جامعه دانشآموزی استان و ضرورت توجه همزمان به دانشآموز، کلاس درس، مدرسه و منطقه افزود: هدف اصلی در این طرح، تنها ارتقای میانگین شاخصهای آموزشی نیست، بلکه شناسایی دقیق و کاهش شکافهای یادگیری، بهویژه در نقاطی است که نیاز بیشتری به حمایت و مداخله آموزشی دارند.
محمدرضا نظریان با بیان اینکه زیرساختهای لازم در حوزه فضا، تجهیزات و توسعه مدارس با همراهی خیران و مجموعههای مختلف استان فراهم شده است، تاکید کرد: اکنون تمرکز استان بر حرکت از مدرسهسازی به سمت ساخت فرصتهای یادگیری است و تلاش میکنیم ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی استان را به نتایج قابل سنجش در حوزه یادگیری دانشآموزان تبدیل کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا، ائتلافی با حضور استانداری، آموزش و پرورش، دانشگاهها، خانوادهها، صنعت و خیرین شکل گرفته است تا ظرفیتهای موجود استان در مسیر کیفیتبخشی به آموزش و تحقق عدالت آموزشی به کار گرفته شود.
وی همچنین از طراحی سامانه جامع هوشمند کیفیت یادگیری به عنوان یکی از پیشنهادهای استان اصفهان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف پایش، تشخیص، مداخله و بهبود یادگیری طراحی شده و میتواند با استفاده از دادههای آموزشی، نقاط ضعف یادگیری دانشآموزان را شناسایی و زمینه اجرای برنامههای اصلاحی و جبرانی را فراهم کند.
نظریان اضافه کرد: این سامانه با پیشبینی داشبوردهای تخصصی برای دانشآموز، معلم، مدرسه، گروههای آموزشی، کارشناسان مناطق و ادارهکل، امکان تحلیل دادههای آموزشی و تصمیمگیری دقیقتر در سطوح مختلف را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری ویژه دانشآموزان و معلمان در استان اصفهان را از دیگر برنامههای پیشنهادی در حوزه کیفیتبخشی عنوان کرد و گفت: ایجاد مرکز نوآوری، آزمایشگاههای تخصصی، فضاهای فناوری و خلاقیت و کارگاههای علمی و پژوهشی میتواند ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشآموزان و معلمان را توسعه دهد.
وی تاکید کرد: کارگروه کیفیتبخشی به آموزش در استان اصفهان با حضور نمایندگان دستگاهها و مجموعههای مرتبط به صورت مستمر تشکیل میشود و پیگیری برنامههای این حوزه با هدف دستیابی به نتایج ملموس در کیفیت یادگیری ادامه خواهد داشت.