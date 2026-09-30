به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این عملیات با هدف افزایش ایمنی اراضی کشاورزی، تأسیسات و سکونتگاه‌های مناطق پیرامونی و باتوجه‌به پیش‌بینی بارش‌های پاییزه و احتمال افزایش روان‌آب و طغیان رودخانه کارون در دستور کار شرکت قرار گرفت.

در این چارچوب، نقطه بحرانی شناسایی‌شده در محدوده روستای «رحمانیه فیصلی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی انتخاب و عملیات بازسازی آن آغاز شد. از آغاز عملیات تاکنون، حدود هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌برداری، حمل و پخش خاک انجام شده است. اجرای طرح با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، دو کامیون کمپرسی و یک دستگاه لودر ادامه دارد.

هم‌زمان، عملیات شناسایی و ترمیم نقاط آسیب‌پذیر سیل‌بند‌ها در دیگر مناطق خوزستان، از جمله شعیبیه، با بهره‌گیری از ظرفیت واحد‌های اجرایی و عملیاتی نیشکر در حال انجام است تا آمادگی لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی سیلاب در فصل بارندگی افزایش یابد.