پخش زنده
امروز: -
عملیات ایمنسازی نقاط بحرانی سیلبندهای حاشیه رودخانه کارون در محدوده کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچکخان با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این عملیات با هدف افزایش ایمنی اراضی کشاورزی، تأسیسات و سکونتگاههای مناطق پیرامونی و باتوجهبه پیشبینی بارشهای پاییزه و احتمال افزایش روانآب و طغیان رودخانه کارون در دستور کار شرکت قرار گرفت.
در این چارچوب، نقطه بحرانی شناساییشده در محدوده روستای «رحمانیه فیصلی» بهعنوان یکی از اولویتهای اجرایی انتخاب و عملیات بازسازی آن آغاز شد. از آغاز عملیات تاکنون، حدود هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری، حمل و پخش خاک انجام شده است. اجرای طرح با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، دو کامیون کمپرسی و یک دستگاه لودر ادامه دارد.
همزمان، عملیات شناسایی و ترمیم نقاط آسیبپذیر سیلبندها در دیگر مناطق خوزستان، از جمله شعیبیه، با بهرهگیری از ظرفیت واحدهای اجرایی و عملیاتی نیشکر در حال انجام است تا آمادگی لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی سیلاب در فصل بارندگی افزایش یابد.