اعتراضات خیابانی در فرانسه به دلیل تصمیم دولت برای کاهش حقوق و دستمزد

اعتراضات به ریاضت اقتصادی دولت فرانسه با کاهش بودجه آموزشی و حقوق و دستمزدها، به خشونتهای خیابانی کشیده شد.
دانشآموزان دبیرستانی فرانسه دهها مدرسه را محاصره کردهاند و کارمندان بخش دولتی در اعتراض به کاهش بودجه برنامهریزیشده پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اعتصاب کردهاند. این اعتراضات ساعاتی پیش از رونمایی دولت از پیشنویس بودجه ۲۰۲۷ صورت گرفت، در حالی که نظرسنجیها همواره نشاندهنده نارضایتی عمیق از رئیس جمهور امانوئل مکرون و دولت راست میانه او است. اعتراضات دانشآموزان در روزهای اخیر به دلیل کلاسهای درس پرجمعیت و کمبود معلم شدت گرفته است و به تجمع و آتش زدن سطلهای زباله کشیده است. غیر از پاریس در شهر نانت، مارسی، بوردو و لیون هم چنین گزارشهایی مخابره شده است. وزارت آموزش و پرورش فرانسه هم اعلام کرد حدود ۱۱ درصد از معلمان و کارکنان مدارس به اعتصاب پیوستند. اعتصاب در سایر بخشها هم ادامه دارد. آتش نشانها که به دلیل آتش سوزیهای گسترده جنگلی در تابستان بیش از حد معمول فعالیت داشتند در اعتراضات خیابانی نقش فعال داشتند. مقامات هواپیمایی کشوری فرانسه هم درباره اختلال در پروازها در برخی فرودگاهها هشدار دادند. اعتصاب کنندگان، به دولت ۴۸ ساعت فرصت دادند تا از کاهشهای برنامهریزیشده صرفنظر کند. آنها همچنین چهارمین توقف متوالی سالانه در پرداخت حقوق پایه کارمندان دولت را به عنوان بخشی از تلاش برای صرفهجویی ۲ میلیارد یورویی (۲.۲ میلیارد دلار) و یک برنامه ریاضت اقتصادی گستردهتر ۵۴ میلیارد یورویی (۶۱ میلیارد دلار) محکوم کردند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ - ۱۴:۳۲