پخش زنده
امروز: -
مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ضرورت ایجاد نظام شفاف رهگیری و صدور شناسنامه دیجیتال برای محصولات زراعی استان با هدف ارتقای سلامت و اصالت محصولات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مریم دهقانپور با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، گفت: اجرای بند «خ» ماده ۷۱ این قانون و صدور شناسنامه محصول، زمینه شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف و ارتقای ضریب سلامت محصولات کشاورزی را فراهم میکند.
وی افزود: شناسنامه دیجیتال محصولات با استفاده از QR Code، امکان ثبت و مدیریت هوشمند اطلاعات تولید و برنامهریزی دقیقتر برای بخش کشاورزی استان را فراهم خواهد کرد.
مدیر برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: رفع موانع فنی و میدانی اتاقهای اصناف کشاورزی در شهرستانها و تسریع در ثبت اطلاعات بهرهبرداران و صدور شناسنامه محصولات، از اولویتهای اجرای این طرح است.
دهقانپور بر افزایش همکاری میان بخشهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف کشاورزی تأکید کرد و گفت: ایجاد نظام رهگیری محصولات، علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان کمک کند.