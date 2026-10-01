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تکمیل شبکه فاضلاب و مدول دوم تصفیهخانه شهر تیران در اصفهان به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: تکمیل ۳۰ کیلومتر باقیمانده شبکه فاضلاب شهر تیران و تکمیل بخش مکانیکال مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب این شهر، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ناصر اکبری افزود: با تأمین اعتبار مورد نیاز، بخشهای باقیمانده شبکه و مدول دوم تصفیهخانه، تکمیل شده و ظرفیت جمعآوری و تصفیه فاضلاب این شهر افزایش خواهد یافت.
وی گفت: تصفیهخانه فاضلاب تیران با ظرفیت نهایی ۴۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز طراحی شده که مدول نخست آن با ظرفیت ۲۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز هماکنون در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ لیتر بر ثانیه پساب تصفیهشده در این تصفیهخانه تولید میشود که این میزان در افق بلندمدت به حدود ۴۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.
اکبری افزود: آب بازیافتی این تصفیهخانه، قابلیت استفاده در مصارف صنعتی، فضای سبز و آبیاری درختان و محصولات غیرمثمر را دارد و بهرهگیری از آن میتواند به کاهش مصرف منابع آب متعارف کمک کند.
وی طول شبکه فاضلاب شهر تیران را در حدود ۹۵ کیلومتر اعلام کرد و گفت: تاکنون ۶۸ کیلومتر از این شبکه اجرا و ۳۸۰۰ فقره انشعاب فاضلاب نصب شده است.
به گفته اکبری، با تکمیل طرح فاضلاب تیران، در حدود ۲۸ هزار نفر از جمعیت شهر تیران و روستاهای کوهان، عزیزآباد و نهضتآباد نجفآباد تحت پوشش خدمات جمعآوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به سابقه اجرای این طرح گفت: تصفیهخانه فاضلاب تیران از سال ۱۳۹۳ با مشارکت بخش خصوصی احداث شده و هماکنون مدول نخست آن در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
اکبری تاکید کرد: تکمیل این طرح علاوه بر توسعه پوشش شبکه فاضلاب، زمینه استفاده پایدار از پساب تصفیهشده در بخشهای مختلف را فراهم میکند.
وی گفت: تکمیل زیرساختهای باقیمانده طرح فاضلاب تیران، گامی مؤثر در ارتقای خدمات بهداشتی و زیستمحیطی و مدیریت منابع آب در منطقه خواهد بود.