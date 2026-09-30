مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وچهاردهمین شب، با حضور در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر بر وحدت و انسجام ملی، حمایت از ایران و رهبری و ایستادگی در مسیر سربلندی کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خیابان‌ها و میادین آبادان و خرمشهر در دویست‌وچهاردهمین شب، بار دیگر شاهد حضور اقشار مختلف مردم و برگزاری اجتماعات مردمی بود.

حاضران در این اجتماعات با حضور پرشور خود، ضمن اعلام حمایت از ایران و رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای وحدت‌آفرین، بر ایستادگی و همراهی برای حفظ عزت و سربلندی ایران تأکید داشتند.

این حضور مردمی جلوه‌ای از همدلی و همراهی اقشار مختلف مردم آبادان و خرمشهر و تأکید آنان بر وحدت و انسجام ملی بود.