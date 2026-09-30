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از کتاب «عطر ناتمام» نوشته «حنانه بهزادیان»، با موضوع زندگی و ویژگیهای شخصیتی شهید «محمدحسین سیفالدینی»، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در مراسم رونمایی از کتاب «عطر ناتمام» که در سالن جلسات خواجوی کرمانی برگزار شد، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان، با تأکید بر جایگاه والای شهدا در فرهنگ و تاریخ انقلاب اسلامی، بر ضرورت انتقال این روایتها به نسلهای جدید تأکید کرد.
سرهنگ «حجتالله پاداش»پاداش افزود: کتابهایی که بر پایه خاطرات خانواده، همرزمان و نزدیکان شهدا نگاشته میشوند، فرصتی برای شناخت ابعاد کمتر دیدهشده شخصیت ایشان و آشنایی مخاطبان با سبک زندگی، باورها و روحیه ایثارگری آنها فراهم میآورند.
«احمد وفایی»، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمان هم، کتاب را بهترین ابزار برای ماندگار کردن شخصیت شهدا دانست وگفت: ثبت زندگی شهدا در قالب کتاب، روایتها را از یک خاطره فردی به بخشی از حافظه فرهنگی جامعه تبدیل میکند.
وفایی با اشاره به نقش کتابخانههای عمومی در معرفی آثار حوزه دفاع مقدس، افزود: این نهادها میتوانند با برگزاری برنامههای فرهنگی و تسهیل دسترسی نسل جوان به این آثار، زمینه آشنایی بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کنند.
کتاب «عطر ناتمام» به زندگی شهید محمدحسین سیفالدینی، بخشی از ویژگیهای شخصیتی، خاطرات و مسیر زندگی این شهید را روایت می کند.
در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سیفالدینی و برهانی، از نقش خانوادههای شهدا در حفظ و انتقال روایتهای مربوط به عزیزانشان تجلیل شد.
محمد حسین سیف الدینی متولد ۱۳۴۲ در عملیات والفجر ۸ مجروح شیمیایی و در مرداد ۱۳۶۷ بر اثر جراحات ناشی از مجروحیت به شهادت رسید.